由紀さおり（79）、桑野信義（69）らが19日、東京・帝国ホテルで、「インペリアルジャズ2026」取材会に出席した。2人は「志村けんのバカ殿様」で共演。“家老”役だった桑野は「由紀さんは腰元をやっていて、16歳と言っていましたが、ちょっと計算が違うかなと…」と振り、「バカ殿で会いましょう！」と呼びかけた。今年22回目となる同イベントは、大阪は8月9日、東京は同11、12日に開催する。