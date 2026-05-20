中条あやみ（29）が19日、都内で行われた「マリー・アントワネット・スタイル」（8月1日から横浜美術館で開催）報道発表会に展覧会アンバサダーとして登壇した。06年の映画「マリー・アントワネット」（ソフィア・コッポラ監督）を子どもの頃に見て、展覧会の主題のフランスの王妃マリー・アントワネットが「憧れの存在になった」という。「自身で流行、スタイルを作る革新的な存在。私も人生で悩んだ時、目の前の難しいことに格好