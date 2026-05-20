警視庁巣鴨署と巣鴨信用金庫が強力なタッグを組みました。警視庁巣鴨署と巣鴨信用金庫は、特殊詐欺の撲滅を目指して共同宣言を行いました。巣鴨署管内での2025年のSNS型投資詐欺被害額は6億7000万円に上るということで、詐欺被害の防止アドバイザーの認定を受けた職員が商店街を回り注意喚起を行いました。