日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２０日、ブルージェイズが７月のホームゲームで岡本和真内野手（２９）の特別Ｔシャツを先着１万５０００人に配布予定であることを報じた。ブルージェイズは１８日に球団公式Ｘ（旧ツイッター）とインスタグラムで「かっこいいＴシャツ！」と記し、青地に自身の名前とモノクロの写真がプリントされたＴシャツを着てケサディーヤを食べ、最後に「ナイスＴシャ