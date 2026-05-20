プレミアリーグ第37節が19日に行われ、チェルシーとトッテナム・ホットスパーが対戦した。リーグ戦7試合勝利なしで、来シーズンのヨーロッパ大会出場のためにはもう負けられないチェルシー。プレミアリーグ残留のために負けられないスパーズという構図になった“ロンドン・ダービー”は、スパーズが序盤、圧力をかける入りに。しかし、徐々にチェルシーペースになると17分、エンソ・フェルナンデスが鮮やかなミドルシュートを