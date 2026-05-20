映画『スマッシング・マシーン』でハリウッドデビューを飾った、お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子（54）。華々しい活躍の裏には、キャリアをも変える地道な努力があった――。【写真】ハリウッドデビュー！豪華共演者と並ぶ光浦靖子進行兼通訳を務める女性役の光浦靖子同作は、1997年に総合格闘技デビュー以降、無敗のまま頂点へ駆け上がったマーク・ケアーの半生を描いた作品。日本でも“霊長類ヒト科最強の男”の異名で知ら