神奈川県のJR逗子駅の近くで、女性が車にひき逃げされ死亡しました。19日午後3時ごろ、逗子市山の根で女性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。女性はひき逃げされたとみられています。防犯カメラ映像などから、逃走したのは白のワンボックスカーとみられ、警察はひき逃げ事件として行方を追っています。