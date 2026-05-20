二宮和也（42）が19日、都内でPrime Video「シークレットNGハウスSeason2」（22日から独占配信）配信直前イベントに登壇した。二宮とオードリー若林正恭（47）がMCを務める同番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む心理戦バラエティー。シーズン2はMCの2人もNG設計などに関わり、スケールが大幅に進化。この日のイベントでは「自身の中で最近パワーアップしたもの」についてトークが展開され、二宮は「体力」