歌手・相川七瀬が１９日までにＳＮＳを更新。ロックバンド「ＳＯＰＨＩＡ」のボーカル・松岡充との２ショットが話題になっている。自身のインスタグラムで自身が登場する雑誌を告知し、松岡との２ショットを公開。「ＳＯＰＨＩＡとは、９５年デビューの同期同士。当時の思い出たっぷり話してます。関西人同士のノリ再び」と記した。この投稿に「素敵な２ショットです」「おお〜！これは楽しみ」「関西人同士でノリノリ対談で