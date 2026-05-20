新潟出身の歌手小林幸子（72）が19日、同県長岡市山古志地域（旧山古志村）の水田で、04年に発生した中越地震からの復興を願い、山古志小6年の児童5人や地元主婦らと一緒に田植えを行った。被災の記憶を風化させないため、“復興のシンボル”として06年に米作りをスタート。児童も授業の一環として参加してきたが来年度は在校児童がいなくなり、休校になる可能性が出ている。児童による米作りは今年で最後になるかもしれない。小林