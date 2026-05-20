中村獅童（53）、次男中村夏幹（なつき＝5）が19日、都内で、「六月大歌舞伎」（6月3〜25日、東京・歌舞伎座）で上演される「子連れ狼」の取材会を行った。獅童の叔父萬屋錦之介さんのテレビシリーズが大ヒットしたことで知られる作品で、主人公の拝一刀が息子の大五郎を連れ、復讐（ふくしゅう）の旅を続ける物語。獅童は「親子の絆、親子愛が魅力」と話した。夏幹は、大五郎のヘアスタイルについて聞かれると「気に入ってません