流しのブルペンキャッチャー回顧録第８回唐川侑己（ロッテ）今年２月後半のある日、ロッテの二軍キャンプにお邪魔した。ロッテは今年から、一軍が２月の前半を都城（宮崎）、後半を糸満（沖縄）に移動してキャンプを行ない、二軍は前半を石垣島（沖縄）、そして後半は一軍と入れ替わるように都城で練習を積んでいた。朝９時過ぎ、まもなくウォーミングアップが始まる時間。ちょっと風は冷たいが、突き抜けたような快晴のグラ