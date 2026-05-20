連載第101回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。北中米大会でじつに14大会連続のＷ杯観戦になる後藤氏。今回は、大会観戦をスムーズに行なうために重要な「宿泊」と「移動」について記します。スケジュールに合わせて試合をどう観戦していくか計画する。ワ