TWICEのモモが、大胆な衣装でファンの視線を釘付けにした。モモは最近、自身のSNSに「Paris」というコメントを添えて写真を投稿した。【写真】限界ギリギリ…モモ、極ミニ衣装公開された写真には、舞台裏でポーズを決めるモモの姿が写っている。モモはバンダナ風のベアトップに、TWICEのメンバーがプリントされたミニスカートという個性的なコーディネートを披露。タイトなトップスとミニスカートからは、美しく引き締まった腹筋や