パリ発バッグブランド「JACK GOMME（ジャック・ゴム）」から、デザイナー／アーティスト「Marianna Ladreyt（マリアナ・ラドゥレ）」との限定コラボコレクションが登場。大胆なカラー使いや自由なフォルムを取り入れた新作は、機能性とアート性を兼ね備えた特別なラインアップです。アップサイクル素材を使用したサステナブルなものづくりにも注目が集まる、今季見逃せないコレクションをご紹介します。