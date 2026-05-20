G7＝主要7カ国財務大臣・中央銀行総裁会議が閉幕し、ホルムズ海峡の通航の再開などを訴える共同声明が採択されました。2日間の会議には、片山財務大臣と日銀の植田総裁が出席しました。共同声明には、中東情勢の悪化により世界経済の不確実性が成長やインフレのリスクを高めているとし、ホルムズ海峡の通航の再開と紛争の解決が不可欠との認識が示されました。一方、アメリカのベッセント財務長官は植田総裁と会談し、「為替の過度