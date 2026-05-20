アメリカ・サンディエゴで、学校とイスラム教のモスク（礼拝堂）が併設する施設を狙った銃乱射事件が発生した。【映像】騒然とする現場の様子ニュース番組『わたしとニュース』では、ハーバード大学医学部准教授の内田舞氏とともに、この事件とアメリカが抱える銃社会の闇について深掘りした。■モスク周辺で銃乱射事件…車内には「反イスラム」の書き置き事件が起きたのは18日の正午前。17歳と18歳の男ら2人がイスラム教の