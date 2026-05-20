ロシアのプーチン大統領が日本時間20日未明、中国の北京に到着しました。プーチン大統領はこのあと20日午前、習近平国家主席と首脳会談を行う予定で、イランへの対応を含む中東情勢やエネルギー分野での協力拡大などについて協議する見通しです。また、先週行われたアメリカと中国の首脳会談を踏まえ、トランプ政権への対応をめぐっても意見を交わすものとみられます。プーチン氏は中国訪問前のビデオメッセージで「パートナーシッ