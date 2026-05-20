俳優でタレントの岸明日香が、19日発売の「週刊SPA!」5月26日号に登場した。表紙と人気グラビア企画「このあと、どうする？」を飾り、中学時代の同級生との再会をテーマにしたストーリーを演じる。【別カット】まるでデート！「このあと、どうする？」な表情の岸明日香「このあと、どうする？」は、読者の想像をかき立てるシチュエーションで展開する「週刊SPA!」の人気妄想デート企画。今回は、東京の片隅で偶然再会した中学