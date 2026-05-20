上皇ご夫妻は神奈川県の葉山御用邸を訪れ、浜辺で地元の人たちと交流されました。19日昼ごろ、葉山御用邸入りしたご夫妻は午後5時ごろ、御用邸前の浜辺を散策されました。強い風が吹く中、ご夫妻は手をつなぎ、富士山や江の島などを眺められました。上皇さまは集まった人たちに「どちらから？」などと尋ね、美智子さまは赤ちゃんの手を握るなど、夕暮れのひとときを楽しまれました。ご夫妻は26日まで滞在される予定です。