アメリカのバンス副大統領はイランに対する攻撃の再開について、「トランプ大統領もイラン側も望んでいない」と主張しました。アメリカバンス副大統領「我々のもう一つの選択肢は（イランへの）軍事作戦を再開して目標達成を目指し続けるものだ。それはトランプ大統領が望むことではなく、イラン側も望んでいないと思う」バンス副大統領は19日、イランとの戦闘終結に向けた協議について、「進展があり、イラン側も合意を望んでい