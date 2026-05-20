◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 4-2 中日(19日、倉敷)阪神は中日との3連戦初戦に勝利。先制タイムリー&2ランホームランを放った佐藤輝明選手が、西勇輝投手&大山悠輔選手とともにヒーローインタビューに登場しました。初回、2アウト2塁で中日先発・金丸夢斗投手からレフトへ先制打。「先制のチャンスでしたし、思い切って振っていった結果、ああいう結果になって良かったです」と振り返ります。3回の12号2ランには「最高のバ