「拒否柴」などの可愛い様子でSNSでも頻繁に話題になる日本の天然記念物、柴犬。海外でも人気の犬種だが、近年、柴犬の「飼育放棄」が問題視されている。【写真】犬の行動を制限するのではなく、パーテーションを使って赤ちゃんの安全をキープ飼育放棄の主な理由としてよく見受けられるのが、「家族のアレルギー発症」「妊娠・出産」「飼い主の死去・病気」「飼い主の高齢化・認知症」「引越し・転職」「離婚・同棲解消」「経済的