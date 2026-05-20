言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、物の扱いに関する表現、顔の印象を変えるパーツの名称、そして大切な医療器具という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□つほ□□ゆさん□□すくヒント：いい加減に扱うこと。整えられた目の上にある顔のパー