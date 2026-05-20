19日、阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広が「6番・左翼手」で一軍初出場し、初安打を放った。初打席ながら初球のストレートを狙い澄ました。相手投手の金丸夢斗が外角に投じた一球を見事にセンター返し。新人とは思えない風格のあるスイングで初安打を記録した。立石に対して、この日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説を務めた谷沢健一氏は「非常にシャープなスイング。ヘッドの使い方が上手く、両手を離