1軒の家が立ち退かず東京都世田谷区の区道「恵泉通り（通称）」の開通めどが立ちました。一体どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。恵泉通りは、世田谷区桜ヶ丘の千歳通りから北上し、小田急線の下を通過して世田谷区船橋の赤堤通りまでを結ぶ1.5kmの主要生活道路106号線のうち、約20mの区間の通称です。【画像】これが「たった1軒が大反対した道路」の位置と現況です！ 画像で見る（13枚）恵泉通り