◆ 真中氏「やる気に溢れているというか、見とけというような…」日本ハムは19日、楽天と対戦し6−2で勝利した。1点を追う2回、郡司裕也が今季第3号の2点本塁打を放った。133打席ぶりとなる郡司の一発について、19日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「ちょっと苦しんでいたが、今日の本塁打によって期待してくれということなので、楽しみですね。久しぶりの本塁打だった」とヒーローインタビュー