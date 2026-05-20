●きょう20日(水)の昼前から天気崩れる。午後は降ったり止んだりの空模様●あす21日(木)の未明から朝にかけて本降り。雷が発生するおそれも●週末も天気ぐずつく。きょう20日(水)から早くも梅雨入りの可能性も…＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜まで県内付近は概ね晴れていましたが、日付が変わる頃大陸方面から大きくまとまった雲が流れ込んできました。この時間雨は降っていませんが、この先天気は下り坂となります。 こ