奈良競輪場のF2「Kドリ杯京つつじ賞in奈良」が開幕する。実力者の久米詩（26＝静岡）がガールズ予選5Rに2番車で臨む。「松戸（G1オールガールズクラシック）は3日間ずっと重い感じだった。次へ向けて頑張りたい。調子は普通です」前回松阪で優勝。決勝で尾方真生をしぶとく追い上げ、執念でかわした走りは久米の真骨頂といえるものだった。ここも主力だ。