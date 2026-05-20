「広島３−１ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島の床田寛樹投手（３１）が６回３安打無失点で２勝目を手にした。五、六回と２イニング連続で無死二塁のピンチを招いたが、粘り強さを発揮し後続を斬った。無失点の登板は今季初。ＤｅＮＡ戦での白星は昨年５月２５日以来、８登板ぶりとなった。チームはカード初戦を制し、約３週間ぶりの連勝とした。ピンチでも堂々としていた。勝利の振り子が左右に振れる試合中盤の