アメリカ西部サンディエゴのモスクで、10代の容疑者2人を含む5人が死亡した銃撃事件で、容疑者2人が特定の宗教にとどまらず、人種など広い範囲に対して憎悪を抱いていたことが分かりました。この事件は18日、サンディエゴにあるモスクで、17歳と18歳の容疑者2人が銃を乱射し、警備員を含む男性3人が死亡したものです。容疑者2人はその後、現場近くの車から自殺した状態で見つかっています。19日、捜査当局が会見を開き、容疑者の2