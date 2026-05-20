大阪・ＡＢＣテレビ（朝日放送）のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）で４代目秘書を務め、３月末で同局を退社した増田紗織アナウンサーが最新ショットを披露した。インスタグラムで「『Ｑさま』ありがとうございました！」とテレビ朝日系バラエティー番組に出演したことを報告。「暑くなりそうですね。みなさまお気をつけてお過ごしください！」とつづり、ジャケットを羽織った私服の全身シ