今日は、「天赦日」。運気の流れに乗りたい、大開運デーです。この日は、どんなふうに過ごすのがおすすめ？開運のヒントを、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。5/20（水）は「天赦日」推し活、憧れの場所、エンタメ。心躍ることに夢中に!!物事がよいほうへとスムーズに進むとされる大開運日の「天赦日」は、だれにもじゃまされたくない大切なことに踏み出しましょう。推し活、憧れの場所へのお出かけ、大好きなエ