技の難易度を競うだけでなく、究極の美しさと一瞬の乱れも許さない正確性が求められる体操競技。その最高峰の舞台で、ひときわ輝きを放った男女2名のエースが表彰されました！ セイコーグループ株式会社は、2026年5月14日（木）～17日（日）に東京体育館で開催された「第65回NHK杯体操」において、男子・岡慎之助選手（徳洲会体操クラブ）と、女子・山口幸空選手（米田功体操クラブ／星槎国際横浜）の