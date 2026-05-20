『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！ 水崎綾女が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！ 水崎綾女 ©アンディ・チャオ／集英社 【プロフィール】水崎綾女（みさき・あやめ）1989年4月26日生まれ兵庫県出身身長163cm血液型＝B型趣味＝歌うこと、麻雀2004年、「第29回ホリプロタレントスカウトキャラバン」特別賞の受賞をきっかけに芸能デ