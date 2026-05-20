韓国で19日に李在明（イ・ジェミョン）大統領との首脳会談を終えた高市総理大臣は、20日に帰国します。同行しているフジテレビ政治部・宗本龍享記者の報告です。高市総理：「シャトル外交」を間を置かずに実施できたことで、友情と信頼関係が一層強まった、深まった。高市総理の韓国訪問は、首脳の相互往来「シャトル外交」の継続が最大の目的でしたが、中東情勢を受け、エネルギー分野での協力が主要議題として注目されました。高