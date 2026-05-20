アメリカのバンス副大統領は19日、戦闘終結に向けたイランとの協議に進展があったと述べ、「終わりのない戦争ではない」と強調しました。バンス副大統領：我々は大きな進展を遂げた。イラン側も合意を望んでいる。トランプ大統領は我々に誠意をもって交渉するよう求めており、まさにその通りに行動してきた。バンス副大統領は19日の会見で、イランとの戦闘終結に向けた協議に「進展があった」と述べた上で、戦闘の長期化を懸念する