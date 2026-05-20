©ABCテレビ 2026年5月24日の「新婚さんいらっしゃい！」は香川県から1時間スペシャルをお届け！今回の舞台は、金刀比羅宮のふもと、まんのう町で45年にわたり暖簾を守り続ける大衆演劇の一家「劇団扇子家」。0歳から86歳まで親子4世代、総勢13人の家族劇団に大きな転機が！ それは次女の結婚。それを機になんと役者経験ゼロの夫が新たに一座に加入！ あえて未経験の世界に飛び込んだ理由とは！？ ■0歳から86歳まで！ 親