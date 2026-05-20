イングリッシュ・フットボール・リーグ(EFL)は19日、サウサンプトンが他クラブのトレーニングを無断で撮影していた問題を受けて、同クラブをプレミアリーグ昇格プレーオフから追放することを発表した。サウサンプトンは不服申し立てをするものとみられている。1年でのプレミアリーグ復帰を目指したサウサンプトンは、今季のチャンピオンシップ(英2部相当)で4位になって昇格POに進んだ。ところが『BBC』などの現地メディアによ