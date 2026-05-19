「オメガ（OMEGA）」が、関西国際空港第1ターミナルビル国際線出国エリアに直営店「オメガブティック関西国際空港」をオープンする。営業開始は6月2日。【画像をもっと見る】新店舗は、約117平方メートルのスペースに、レッド、ホワイト、ゴールドを基調としたインテリアデザインを採用。オメガを代表する4つのコレクションのタイムピースを展開する。店内にはモダンなシャンデリアを設置し、タイムピースの素材やディテール