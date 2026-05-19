スイスのウォッチブランド「スウォッチ（Swatch）」が、国内の空港として初となる直営店を関西国際空港の国際線エリア（第1ターミナルビル）にオープンする。営業開始日は6月2日。【画像をもっと見る】関西国際空港の第1ターミナルビルは、2021年から段階的なリノベーションを実施。「国際線キャパシティの強化」「エアサイドエリアの充実」「旅客体験の向上」をコンセプトに、2025年3月には主要機能が完成し、国際線需要の拡