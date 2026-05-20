札幌・豊平警察署は、2026年5月19日午後11時前、窃盗の疑いで札幌市豊平区に住む無職の男（56）を逮捕しました。男は5月15日午後5時ごろ、札幌市豊平区平岸3条14丁目のコンビニエンスストアで日本酒2パックなど3点（販売価格合計442円）を盗んだ疑いがもたれています。5月19日午後2時半ごろ、店舗関係者から「万引きの被疑者が再度来店しました。店舗で確保しました」と110番通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、酒