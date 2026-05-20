米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比21銭円安ドル高の1ドル＝159円02〜12銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1601〜11ドル、184円57〜67銭。米長期金利の上昇に伴い、円を売ってドルを買う動きが優勢となった。