プロ野球 パ・リーグは19日、3試合が行われました。首位・西武は6位ロッテとの接戦を制しました。同点の4回、長谷川信哉選手の5号2ランホームランで勝ち越しに成功。先発の武内夏暉投手は7回1失点の好投で3勝目を挙げました。敗れたロッテは9回に反撃するも及ばず、連勝が4で止まりました。2位オリックスは3位ソフトバンクとの僅差の試合をものにしました。初回、太田椋選手の犠牲フライで先制すると、2回には相手のエラーで2点目