敵地ロイヤルズ戦米大リーグ、レッドソックスの吉田正尚外野手は18日（日本時間19日）、敵地ロイヤルズ戦に「5番・左翼」で先発出場し、4打数1安打だった。5回の守備では強肩を見せつけ、米国ファンからも賛辞が相次いだ。2試合ぶりに先発出場した吉田が、守備で魅せた。0-0で迎えた5回1死二塁で、イズベルの打球はレフト前へ。チャージした吉田は捕球後、本塁へワンバウンド送球だ。本塁を狙ったマッシーを見事に刺して、先制