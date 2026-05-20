俳優の本田望結が19日、インスタグラムを更新。新たなヘアスタイルを披露し、ファンから反響が集まっている。【動画】レイヤーを施した新ヘアスタイル本田は「レイヤー」とコメントを添え、動画を投稿。レイヤーの入った新ヘアスタイルを披露した。ファンからは「レイヤーキマってますね！」「可愛すぎる」「どんどん綺麗になってくね」「可愛さを残しつつ､どんどん美しくなっていく」などの声が寄せられている。引用：「本