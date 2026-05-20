高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第6話が19日に放送され、回想シーンの中で光誠（高橋一生）を階段から突き落とした人影が映し出されると、ネット上には「シルエット的に女性かなぁ」「押してる人髪長いよな…？」などの反響が集まった。【写真】突然倒れた光誠（高橋一生）を支える更紗（中村アン）『リボーン』第6話より英人（高橋／2役）として生きる光誠は、あか