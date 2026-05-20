「この子、大丈夫かな？」そう感じた新人がいました。見た目も経験も、正直少し不安が残る印象──。ところが一緒に働き始めると、その不安は大きく裏切られることになります。今回は、筆者が自分の先入観に気づいたエピソードをご紹介します。 最初の印象 以前、カイロプラクティック治療院で受付の仕事をしていたときのことです。結婚をして妊活を始めた私は、将来的に働き方を変えたいと考え、人事に相談してい