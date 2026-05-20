ヤンキースのゲリット・コール投手（３５）が、２２日（日本時間２３日）の本拠地・レイズ戦に先発して、２年ぶりに復帰することを１９日（日本時間２０日）、ＭＬＢ公式サイトなどが報じた。ヤンキースのエースが帰ってくる。１３年にアストロズでデビューした右腕は、１９年に２０勝を挙げて、２０年からヤンキースでプレー。２１年に１６勝を挙げて最多勝に輝くと、２３年には１５勝、防御率２・６３で自身初のサイ・ヤング