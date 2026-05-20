元モーニング娘。でタレントの辻希美が１９日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）に出演。妊娠中の壮絶な出来事を明かした。この日は「男の子を育てるママが大集合！子育ての悩みを語る夜」をテーマに番組が進行。１８歳の長女を筆頭に１５歳長男、１３歳次男、７歳三男、０歳次女と５児の母である辻。「真ん中が３人男なんです。ヤバイです。私、あばら折られ